В Кропивницком повесился капитан ВСУ

Тело 33-летнего командира противопожарной роты воинской части А-1405 Вооруженных сил Украины было найдено в лесополосе в Кропивницком 27 июля.

В Кропивницком повесился командир противопожарной роты воинской части А-1405, капитан Вооруженных сил Украины. Об этом "Общественному" рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская.

Инцидент произошел 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

"В части об этом стало известно в 16.10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", – сказала Вольская.

По ее словам, погибшему было 33 года.