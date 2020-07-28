В Кропивницком повесился капитан ВСУ

В Кропивницком повесился командир противопожарной роты воинской части А-1405, капитан Вооруженных сил Украины. Об этом "Общественному" рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская.
Инцидент произошел 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.
"В части об этом стало известно в 16.10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", – сказала Вольская.
По ее словам, погибшему было 33 года.