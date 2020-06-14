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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области мужчина пытался покончить с собой, подорвав гранату

В Изюме Харьковской области мужчина во дворе дома взорвал гранату, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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14 июня мужчина совершил попытку самоубийства, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области
14 июня мужчина совершил попытку самоубийства, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области
Фото: hk.npu.gov.ua

62-летний житель Изюма Харьковской области пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

"От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы. Его доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь", – отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/3036385566459387

На сайте ГУ Нацполиции области информируют, что сообщение о взрыве во дворе одного из домов в Изюме поступило в полицию в 9.30. Полицейские установили, что мужчина проживал вместе с женой.

"Из-за болезни у него были постоянные расстройства. 14 июня мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке", – говорится в заявлении.

Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.

Теги: Украина, взрыв, полиция, больница, самоубийство, граната, пострадавшие, полицейский, Нацполиция
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