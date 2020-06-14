В Харьковской области мужчина пытался покончить с собой, подорвав гранату

В Изюме Харьковской области мужчина во дворе дома взорвал гранату, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

62-летний житель Изюма Харьковской области пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

"От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы. Его доставили в местную больницу. Сейчас медики борются за его жизнь", – отметили в ведомстве.

На сайте ГУ Нацполиции области информируют, что сообщение о взрыве во дворе одного из домов в Изюме поступило в полицию в 9.30. Полицейские установили, что мужчина проживал вместе с женой.

"Из-за болезни у него были постоянные расстройства. 14 июня мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке", – говорится в заявлении.

Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.