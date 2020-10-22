В Харьковской области предотвратили проведение незаконного референдума – СБУ

Поселковый голова одного из сел Лозовского района Харьковской области подписал незаконное решение сессии о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Об этом сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины предотвратила попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который планировали провести накануне местных выборов. Об этом 22 октября в Facebook сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

"Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая община, центром которой должен стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Проведением "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного", – отметил Абдула.

СБУ устанавливает лиц, причастных к противоправной деятельности, правоохранители изымают вещественные доказательства.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.