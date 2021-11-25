В Харьковской области произошло ДТП с автобусом, пострадали люди – ГСЧС

ДТП произошло на 433 километре трассы Киев – Харьков – Довжанский недалеко от села Литвиновка Фото: kh.dsns.gov.ua

Информацию о происшествии спасатели получили в 10.05.

"Водитель пассажирского автобуса Neos не справился с управлением, после этого транспортное средство слетело в кювет. В результате ДТП водителя автобуса, мужчину 1963 года рождения зажало конструкциями изуродованного транспортного средства", – рассказали в пресс-службе.

Водителя достали из автобуса спасатели, им пришлось применить специальные инструменты для деблокировки пострадавшего. Мужчину госпитализировали в Валковскую городскую больницу.

"Еще троим пассажирам автобуса была оказана помощь на месте. Остальные – всего их было 16 человек – не пострадали", – уточнили спасатели.

Директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта рассказал Общественному, что пострадали четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка. По словам Забашты, у водителя закрытый перелом голени, все пострадавшие находятся в больнице.

Причины ДТП пока не установлены.