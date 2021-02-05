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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области в дом активистов бросили гранату и подожгли автомобили

Супружеская пара, в дом которых бросили гранату, выступает против разработки и эксплуатации песчаных карьеров на территории общины.

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В водостоке дома взорвалась ручная осколочная граната
В водостоке дома взорвалась ручная осколочная граната
Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Сороковка Харьковской области на крышу дома в ночь на 5 февраля бросили гранату, а два автомобиля жителей дома, Audi Q7 и KIA, подожгли. Об этом сообщает отдел коммуникаций областного управления Нацполиции.

"После осмотра транспортных средств правоохранители установили, что пожар произошел в результате поджога. Также с места происшествия изъяты обломки корпуса ручной осколочной гранаты РГД-5 и запал", – сообщили в управлении.

Полиция открыла два уголовных производства: по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 2 ст. 115. (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Наказание за эти преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

Правоохранители ищут злоумышленника.

Как пишет "Общественное-Харьков", семья, живущая в доме, связывает взрыв и поджог со своей активной общественной позицией. Супружеская пара выступает против разработки и эксплуатации песчаных карьеров на территории общины.

"Этот карьер транспортирует незаконно песок через шесть сел по единственной дороге в город Харьков. Движение большегрузного транспорта по этой дороге запрещено правилами дорожного движения", – пояснила жительница дома Наталья Шибаева.

Жители села судятся с предприятием.

Шибаева рассказала, что сначала загорелись машины, муж и жена бросились их тушить, пока ребенок пары звонил в полицию. Когда приехали правоохранители и ГСЧС, выяснилось, что в окно дома на втором этаже бросили гранату, она разорвалась в водостоке.

Теги: автомобили, пожар, взрыв, полиция, покушение, поджог, правоохранители, граната, активист, карьер
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