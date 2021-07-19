В Харьковской области журналист заявил о нападении на свое жилье. Полиция открыла уголовное производство

Инцидент произошел в селе Циркуны в пригороде Харькова.

"В ночь с 17-го на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его домовладения в селе Циркуны. С соответствующим заявлением в полицию 18 июля в 11.38 обратился 35-летний представитель информационного агентства", – говорится в сообщении.

Полиция выезжала на место и изъяла вещественные доказательства. В частности, правоохранители показали фото бутылки с торчащим из горловины куском каната.

"В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления и их задержания", – подчеркнули в полиции.

Причастных к нападению могут отправить за решетку на срок до трех лет, отметили правоохранители.

Какое именно агентство представляет пострадавший, не указано. На данный момент ни одно СМИ не сообщило об инциденте со своим сотрудником.