Верховный Суд передал дело журналиста Сергиенко из Черкасской области в Киев

"Верховный Суд удовлетворил мое ходатайство и ходатайство прокурора об изменении подсудности в деле Сергиенко. И определил передать дело в отношении [Вадима] Мельника, [Владимира] Воронкова, [Валентина] Завражина, [Виктора] Горбенко, [Романа] Недыбалюка и [Максима] Русина из Городищенского суда Черкасской области в Дарницкий районный суд Киева", – написала она.

Как пишет LB.ua, ходатайство о смене подсудности в деле подавали Закревская и прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.

Ходатайство прокурора было мотивировано тем, что производство, в соответствии со ст. 34 УПК, подлежит направлению в Дарницкий райсуд по месту жительства большинства участников производства. Адвокат одного из подсудимых Владимир Романченко подал ходатайство, в котором выражал протест против передачи дела в другой суд.

Суд удовлетворил ходатайство Малашич и Закревской.