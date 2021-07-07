ГОРДОН
 
 
Евромайдан

Верховный Суд передал дело журналиста Сергиенко из Черкасской области в Киев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верховный Суд принял решение 6 июля
Верховный Суд принял решение 6 июля
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд передал дело об убийстве журналиста Василия Сергиенко из Городищенского райсуда Черкасской области в Дарницкий райсуд Киева. Об этом в Facebook 6 июля сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Верховный Суд удовлетворил мое ходатайство и ходатайство прокурора об изменении подсудности в деле Сергиенко. И определил передать дело в отношении [Вадима] Мельника, [Владимира] Воронкова, [Валентина] Завражина, [Виктора] Горбенко, [Романа] Недыбалюка и [Максима] Русина из Городищенского суда Черкасской области в Дарницкий районный суд Киева", – написала она.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/4304887912884308

Как пишет LB.ua, ходатайство о смене подсудности в деле подавали Закревская и прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.

Ходатайство прокурора было мотивировано тем, что производство, в соответствии со ст. 34 УПК, подлежит направлению в Дарницкий райсуд по месту жительства большинства участников производства. Адвокат одного из подсудимых Владимир Романченко подал ходатайство, в котором выражал протест против передачи дела в другой суд.

Суд удовлетворил ходатайство Малашич и Закревской.

Контекст:

Сергиенко был активистом партии ВО "Свобода" и участником "Самообороны Евромайдана Черкасской области“. 4 апреля 2014 года его похитили из двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

На следующий день тело Сергиенко нашли в лесу со следами пыток и множественными ножевыми ранениями.

В деле об убийстве фигурируют восемь подозреваемых, шестеро из них задержаны: это Мельник, Недыбалюк, Горбенко, Воронков, Русин и Завражин. Еще двое подозреваемых – Валерий Федоров и Андрей Иносов – находятся в розыске.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году. Дело неоднократно передавалось из одного суда Черкасской области в другой. Так, за четыре года сменилось 12 коллегий судей, слушающих дело. С февраля 2019 года его рассматривал Городищенский районный суд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черкасская область, Евгения Закревская, Верховный Суд, Дарницкий суд, Василий Сергиенко, Юлия Малашич, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Идеальных людей нет". Беременная на последних неделях Квиткова сфотографировалась полностью обнаженной
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ругать себя намного легче". Седокова рассказала, чему научилась, наблюдая за тренировками мужа
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Ты мех, а я – моль!" Эллерт оригинально признался Мишиной в чувствах
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Жемчужина, венчающая корону". Квентин Тарантино купил для себя кинотеатр в Лос-Анджелесе
"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж
"Челка – огонь, а-ха-ха". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид до неузнаваемости сменил имидж
  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука"
  "Жизнь без кадыка". Гордон снялся в клипе на собственный мем "Я тебе кадык вырву, сука" G
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Вкусняшка", "Образ очень молодит", "Красивая тетенька". Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой
"Вкусняшка", "Образ очень молодит", "Красивая тетенька". Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой
"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах
"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах
Умер режиссер "Смертельного оружия" и "Супермена" Доннер
Умер режиссер "Смертельного оружия" и "Супермена" Доннер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS