"Сила, угрозы – вне закона". В НСЖУ сообщили о нападении на журналиста из Черкасс в ходе аграрного конфликта

Инцидент, о котором рассказал он, произошел 17 июля в поле возле села Антиповка, где отношения выясняли представители агрохолдинга Kernel Group и местного ООО "Красногорское".

"Когда журналист, прибыв на место конфликта, начал фото- и видеосъемку, неизвестный мужчина из числа работников охранной фирмы, которая представляла Kernel Group, выбил ему мобильный телефон из рук, а другой мужчина, подняв аппарат, удалил с него все отснятое на поле", – написал глава НСЖУ.

Он подчеркнул, что "Степанов четко и громко сообщил, что он журналист", но охранники пригрозили в случае неповиновения отобрать мобильный телефон.

"Часть охранников вела себя агрессивно, другие в миролюбивом тоне объясняли мне, почему я не могу выполнять здесь свою работу. На разъяснения о правах журналиста собирать материалы для подготовки материала в СМИ охранники отвечали, они имеют свои права – не быть узнанными на фотографиях и видео", – процитировал Томиленко Степанова.

Удаленные записи удалось восстановить.

Журналист написал в полицию заявление о препятствовании его профессиональной деятельности.

"Любое применение силы в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, недопустимо. О каких бы корпоративных или хозяйственных конфликтах не шла речь, уважать законный труд журналистов должен каждый. Сила, угрозы – вне закона. Ожидаем оперативного расследования очередного инцидента и наказания виновных", – заявил Томиленко.

Момент нападения журналист опубликовал в YouTube.

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Максим Степанов / YouTube