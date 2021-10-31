В Херсоне мужчина взял в заложники продавщицу магазина, приставив ей нож к горлу – полиция

"Около 05.50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны. Ведь в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, стал у женщины требовать возврата будто бы не возвращенных денег. Когда на место вызова подъехал наряд полиции, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские мгновенно разоружили его и задержали", – говорится в релизе.

Как объяснил и.о. начальника областного управления полиции Руслан Осипенко в видеокомментарии, опубликованном в Facebook, нападающий сначала угрожал ножом работнице караоке-бара, а потом вышел с ней на улицу.

"Нападающий бросил женщину и забежал в ближайший круглосуточный магазин. Забежав в помещение, он захватил женщину-кассира", – продолжил Осипенко. Переговоры с нападавшим длились более 10 минут, уточнил он.

Пострадавшие – женщины в возрасте 26 и 39 лет, сообщили в полиции. Они не получили ранений.

Нападавшим оказался наркозависимый житель Херсона. Мужчине сообщили о подозрении в захвате заложников и хулиганстве. Он находится в изоляторе временного содержания, полиция будет просить суд отправить мужчину в СИЗО. В случае, если вина нападавшего будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.