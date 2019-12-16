В Херсонской области двое интернет-агитаторов призывали к смене конституционного строя. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Жители Херсона и Херсонской области распространяли через запрещенную российскую соцсеть призывы к изменению территориальной целостности Украины.
По данным оперативников, мужчины с начала вооруженной агрессии со стороны России занимались администрированием антиукраинской группы в соцсети. Свои личности агитаторы скрывали под фейковыми именами.
В группе размещались материалы с ресурсов страны-агрессора и сепаратистских сайтов террористов из группировок "Л/ДНР".
В публикациях мужчины оправдывали действия пророссийских боевиков и агрессивную политику России, включая аннексию частей украинских территорий и поддержку террористов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.