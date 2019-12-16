Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсонской области двое интернет-агитаторов призывали к смене конституционного строя

Служба безопасности Украины задержала двоих мужчин, которые оправдывали агрессию России в отношении Украины и призывали к изменению территориальной целостности государства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Агитаторам грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Агитаторам грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Фото: ssu.gov.uа

В Херсонской области двое интернет-агитаторов призывали к смене конституционного строя. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Жители Херсона и Херсонской области распространяли через запрещенную российскую соцсеть призывы к изменению территориальной целостности Украины.

По данным оперативников, мужчины с начала вооруженной агрессии со стороны России занимались администрированием антиукраинской группы в соцсети. Свои личности агитаторы скрывали под фейковыми именами.

В группе размещались материалы с ресурсов страны-агрессора и сепаратистских сайтов террористов из группировок "Л/ДНР".

В публикациях мужчины оправдывали действия пророссийских боевиков и агрессивную политику России, включая аннексию частей украинских территорий и поддержку террористов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Теги: интернет, Украина, Конституция, агрессия, аннексия, террористы, призыв, сепаратисты, боевики, война в Украине, уголовное производство, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS