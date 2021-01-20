В Херсонской области в школьном чате распространили интимные фото 13-летней девочки. Полиция начала проверку

13-летняя ученица одной из школ Херсонской области вела переписку отправила ему свои интимные фото, когда вела переписку с ровесником; аккаунт мальчика создали и вели одноклассницы пострадавшей, они пересылали скриншоты снимков и переписки в школьный чат, сообщили в полиции.

Школьница долго не рассказывала о булинге, и в конце концов отказалась ходить на учебу Фото: depositphotos.com

В Новотроицкой объединенной территориальной общине ювенальный полицейский получил обращение матери 13-летней школьницы, над которой издевались ровесницы, проинформировала пресс-служба Херсонской области.

Женщина рассказала, что на прошлой неделе узнала об унижениях дочери в классе. Девочка о своих проблемах молчала долго, отметили в полиции.

"Выяснилось, что ситуация затяжная – месяц назад в одной из социальных сетей с девочкой начал общаться парень ее возраста. В ходе длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото и она согласилась. Через некоторое время один из одноклассников показал девочке чат в мессенджере, куда ее не приглашали. В чате одноклассники высказывались в адрес девушки нецензурной бранью и пересылали между собой ее интимные фото. Девушка вспомнила, что именно эти фото она прислала новому знакомому в социальной сети", – говорится в релизе.

После этого девочка закрылась в себе, отказалась ходить в школу и общаться с друзьями. Правоохранители пообщались со школьниками и выяснили, что переписку с девочкой вели две ее одноклассницы.

"13-летние девочки создали аккаунт мальчика-подростка и вели переписку с ученицей. Затем скриншоты диалогов или фотографий присылали в ученический чат, где и насмехались над жертвой", – рассказал начальник ювенальной превенции полиции Херсонской области Виталий Сайфутдинов.

С детьми провели профилактические беседы, на родителей составили админпротоколы по ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.