В Хмельницкой области автобус с переселенцами попал в ДТП, семь человек погибли

Девять пассажиров были госпитализированы в больницу в городе Волочиск Фото: Національна поліція України / Telegram

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.00 на трассе Кропивницкий – Знаменка, вблизи села Лозовая Волочиской территориальной общины. Произошло столкновение автобуса Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в Тернополь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и шесть пассажиров микроавтобуса. Девять пассажиров госпитализированы в больницу в городе Волочиск.

Водитель и пассажир автобуса не пострадали.

В полиции сообщили, что продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП, в частности устанавливают анкетные данные погибших и потерпевших.