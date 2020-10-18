Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме в селе Копачовка Волочинского района Хмельницкой области.

В Хмельницкой области пять человек отравились угарным газом, в том числе трое детей. Всех госпитализировали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 18 октября.

"18 октября в ГСЧС поступила информация, что в селе Копачовка Волочинского района в частном жилом доме в результате отравления угарным газом (нарушение правил эксплуатации печного отопления) пострадало пять человек, из них три ребенка (2004, 2005 и 2009 годов рождения), которых в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу", – рассказали спасатели.

В ведомстве напомнили правила безопасного обогрева помещений. В отопительный сезон следует очищать дымоходы и печи от сажи, не обогревать жилье не сертифицированными или самодельными приборами, а также не включать много электроприборов в одну розетку одновременно.