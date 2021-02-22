В Италии спасли туриста, который семь суток провел в горах со сломанной ногой. Ему помогла выжить собака

В Италии спасатели при помощью вертолета нашли 33-летнего мужчину, который семь суток провел в горах со сломанной ногой.

В итальянских Альпах спасли туриста, который семь суток провел на открытом воздухе со сломанной ногой. По его словам, выжить ему помогла его собака. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Альпийской службы спасения (CNSAS).

Об исчезновении 33-летнего мужчины сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала возвращения мужчины из похода 15 февраля.

Спасатели заявили, что нашли его с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо-востоке Италии. Он был покрыт листьями, но с воздуха спасатели сумели рассмотреть одеяло из фольги, которое лежало рядом. По их данным, телефонная связь там отсутствовала.

В ведомстве рассказали, что турист был голодный, на теле были ушибы.

Мужчина отметил, что со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес.

Ранее турист ходил в подобные походы, останавливаясь в горных сторожках или временных убежищах.