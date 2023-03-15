В Ивано-Франковске женщина во время массажа подожгла клиентку. Потерпевшая скончалась

Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 мая 2022 года.
Массажистка во время предоставления услуги по вакуумному массажу "с использованием стеклянных банок, огня и спиртосодержащих веществ" разлила их на обнаженное тело, "после чего произошло их возгорание от открытого источника огня".
В результате потерпевшая получила ожоги спины, живота, левой руки и правой ноги – в общей сложности 30% поверхности тела – и скончалась в областной больнице.
Обвиняемая признала свою вину, а суд пришел к выводу, что произошло убийство по неосторожности.
Судья приговорила подсудимую к трем годам лишения свободы, но затем назначила ей испытательный срок один год.
Вакуумный массаж – метод массажа, который заключается в создании вакуума при помощи банки (стеклянной, пластиковой или силиконовой). Банка захватывает участок кожи, усиливая приток крови.