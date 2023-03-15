В Ивано-Франковске женщина во время массажа подожгла клиентку. Потерпевшая скончалась

Инцидент произошел во время сеанса вакуумного массажа Фото: pixabay.com (архив)

Согласно материалам дела, инцидент произошел 22 мая 2022 года.

Массажистка во время предоставления услуги по вакуумному массажу "с использованием стеклянных банок, огня и спиртосодержащих веществ" разлила их на обнаженное тело, "после чего произошло их возгорание от открытого источника огня".

В результате потерпевшая получила ожоги спины, живота, левой руки и правой ноги – в общей сложности 30% поверхности тела – и скончалась в областной больнице.

Обвиняемая признала свою вину, а суд пришел к выводу, что произошло убийство по неосторожности.

Судья приговорила подсудимую к трем годам лишения свободы, но затем назначила ей испытательный срок один год.