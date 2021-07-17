В Ивано-Франковской области увеличилось число пострадавших детей от отравления в лагере. Специалисты начали проверку

"В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы по состоянию на 14.00 госпитализированы семь детей в возрасте до 16 лет. Диагноз пострадавших – острый гастроэнтерит. Состояние легкой и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татарив Надвирнянского района, они заехали в лагерь 14 июля", – рассказали в управлении.

Специалисты начали проверку, они отобрали пробы готовых блюд и питьевой воды, а также провели смывы на кишечную палочку и патогенную флору. О результатах исследования сообщат дополнительно.