В Ивано-Франковской области в ДТП погиб пятимесячный младенец

По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

ДТП произошло на перекрестке дорог Р-24 Татаров – Каменец-Подольский и Н-10 Стрый – Черновцы – Мамалыга.

Как предварительно установили правоохранители, 30-летний водитель Toyota RAV4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

После столкновения авто Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota. Также пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина, их госпитализировали. Все потерпевшие – местные жители. Водитель Peugeot Expert не пострадал, пассажиров с ним не было.

По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение).