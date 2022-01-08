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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ивано-Франковской области в ДТП погиб пятимесячный младенец

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По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы
По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы
Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

В Ивано-Франковской области вечером 7 января произошла авария, в которой погибла пятимесячная девочка, три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции в Facebook.

ДТП произошло на перекрестке дорог Р-24 Татаров – Каменец-Подольский и Н-10 Стрый – Черновцы – Мамалыга.

Как предварительно установили правоохранители, 30-летний водитель Toyota RAV4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

После столкновения авто Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota. Также пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина, их госпитализировали. Все потерпевшие – местные жители. Водитель Peugeot Expert не пострадал, пассажиров с ним не было. 

По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение).

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/7245079542199290

Теги: ДТП, смерть, полиция, авария, Ивано-Франковская область, дети, уголовное производство, столкновение
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