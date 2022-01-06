Корогодский: Моя семья переехала из Израиля в Киев после того, как мой сын назвал Меламуда папой

Говоря о своих детях, Корогодский отметил, что его младшая дочь Мария занимается пением, хотя ни у него, ни у жены нет "ни слуха, ни голоса".

Гордон в шутку предположил, что дочь не от него.

"Да, я так и сказал сначала. У нас еще такая х...йня – не за столом будет сказано, мне только сейчас это пришло в голову: у нас были соседние дома с Меламудом в Израиле. А у Меламуда абсолютный слух... А ездили мы тогда по очереди. Кстати, переехала семья из Израиля в Киев после того, как сын назвал Меламуда папой. Приехал. Меламуд – дежурный папа. И жена говорит: "Все, хватит. Мы в Киев возвращаемся", – рассказал бизнесмен.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube