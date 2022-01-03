Корогодский: Палец – видите? – дрожит, не держится. Это охрана River Palace меня немного побуцькала

Корогодский: Я не был алкоголиком в классическом понимании Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"В разные периоды в жизни я прилично, крепко выпивал. То есть я не был алкоголиком в классическом понимании: я пил достаточно редко, но я ужирался в хламину, лез в драки, попадал в непонятные ситуации… Палец – видите? – дрожит, не держится. Это охрана [развлекательного комплекса] River Palace меня немного побуцькала. [Напивался] водкой, виски. Nothing special. Упивался в жопу, в драбадан просто, когда гуляли. И лез драться. И был бит сколько-то раз", – отметил Корогодский.

По его словам, сейчас он практически не пьет.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube