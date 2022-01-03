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Корогодский: Самое обидное, что есть в жизни – это купленные за день до падения на $90 тыс. акции МММ

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Корогодский: Кидали. Нас кидали вообще. И не на доллары, а на товар
Корогодский: Кидали. Нас кидали вообще. И не на доллары, а на товар
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский рассказал, что в 90-е его "кидали", но это было не так обидно, как самому оказаться "лохом". Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Корогодский рассказал, что в 80–90-е годы он занимался валютными операциями, хотя это была "очень плохая статья". Журналист спросил, "кидали" ли его когда-нибудь на доллары. 

"Кидали. Нас кидали вообще. И не на доллары, а на древесину, на еще что-то, на товар. Конечно, кидали. [Обидно было?]  Знаете, не так обидно, как купленные за день до падения на $90 тыс. акции МММ. Это самое обидное, что есть в жизни. Это просто, как говорится, не из числа общих знакомых, потому что окажется, что лох – ты. Это страшно", – сказал бизнесмен. 

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В начале 1990-х жертвами финансовой пирамиды МММ стали от 10 до 15 млн человек. В апреле 2007 года ее организатора Сергея Мавроди приговорили к четырем с половиной годам заключения, но к тому времени почти весь срок он уже отбыл в СИЗО "Матросская тишина".

После выхода на свободу Мавроди продолжил заниматься финансовыми махинациями. В конце 2016 года объявил о создании собственной криптовалюты. В 2018-м Мавроди умер

Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт. 

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн. 

Теги: валюта, бизнес, акции, Гарик Корогодский, финансы, финансовая пирамида
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