Корогодский: Кидали. Нас кидали вообще. И не на доллары, а на товар Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Корогодский рассказал, что в 80–90-е годы он занимался валютными операциями, хотя это была "очень плохая статья". Журналист спросил, "кидали" ли его когда-нибудь на доллары.

"Кидали. Нас кидали вообще. И не на доллары, а на древесину, на еще что-то, на товар. Конечно, кидали. [Обидно было?] Знаете, не так обидно, как купленные за день до падения на $90 тыс. акции МММ. Это самое обидное, что есть в жизни. Это просто, как говорится, не из числа общих знакомых, потому что окажется, что лох – ты. Это страшно", – сказал бизнесмен.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

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В начале 1990-х жертвами финансовой пирамиды МММ стали от 10 до 15 млн человек. В апреле 2007 года ее организатора Сергея Мавроди приговорили к четырем с половиной годам заключения, но к тому времени почти весь срок он уже отбыл в СИЗО "Матросская тишина".

После выхода на свободу Мавроди продолжил заниматься финансовыми махинациями. В конце 2016 года объявил о создании собственной криптовалюты. В 2018-м Мавроди умер.