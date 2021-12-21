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Корогодский: У меня два актива в недвижимости – ТРЦ Dream Town и квартира на Отрадном. Живу я в съемном доме, а дети – в съемных квартирах

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Корогодский: Я не хочу привязываться. Мне очень нравится такой стиль жизни
Корогодский: Я не хочу привязываться. Мне очень нравится такой стиль жизни
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что живет в арендованном доме, а его дети снимают квартиры.

"У меня два актива в недвижимости: это Dream Town и квартира на Отрадном. Я живу в съемном доме. Мои дети живут все в съемных квартирах. Мы платим ежемесячно ренту. Тут мы в разных окопах", – рассказал он.

Корогодский объяснил, что не покупает жилье, так как не хочет привязываться к одному месту.

"Я не хочу привязываться. Мне очень нравится такой стиль жизни. Я считаю, что если сдавать в аренду кошерно… А я сдаю в аренду в основном. Я же весь Dream Town сдаю в аренду. То и снимать нормально", – считает бизнесмен.

Интервью с Корогодским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт.

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн.

В 2013 году предприниматель основал фонд "Жизнелюб", который помогает пенсионерам.

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика", "У нас был секс" (в соавторстве с Наташей Влащенко), "Красная книга Гарика".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: аренда, жилье, Гарик Корогодский, Dream Town, бизнесмен
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