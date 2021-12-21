Корогодский: У меня два актива в недвижимости – ТРЦ Dream Town и квартира на Отрадном. Живу я в съемном доме, а дети – в съемных квартирах

Корогодский: Я не хочу привязываться. Мне очень нравится такой стиль жизни Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"У меня два актива в недвижимости: это Dream Town и квартира на Отрадном. Я живу в съемном доме. Мои дети живут все в съемных квартирах. Мы платим ежемесячно ренту. Тут мы в разных окопах", – рассказал он.

Корогодский объяснил, что не покупает жилье, так как не хочет привязываться к одному месту.

"Я не хочу привязываться. Мне очень нравится такой стиль жизни. Я считаю, что если сдавать в аренду кошерно… А я сдаю в аренду в основном. Я же весь Dream Town сдаю в аренду. То и снимать нормально", – считает бизнесмен.

Интервью с Корогодским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00