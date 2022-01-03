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Корогодский: Я в месяц трачу под $100 тыс.

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Корогодский: Я как физлицо ничего не зарабатываю
Корогодский: Я как физлицо ничего не зарабатываю
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что в месяц тратит около $100 тыс.

"Я как физлицо ничего не зарабатываю. Dream Town уменьшает свой долг перед банком. Соответственно, у него растет наша доля в Dream Town. Сколько [зарабатываю] кешем? У меня нет такого, что у меня есть зарплата или еще что-то. [Трачу] под сотку. Под $100 тыс. Сюда входит обучение в Англии одного ребенка, содержание дома, аренда дома. Сюда входит порядка… Я думаю, сейчас уже меньше, а была где-то тридцатка в месяц на "Жизнелюб". Ну вот так набегает. Машины, зарплаты…" – сказал Корогодский.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт.

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн.

В 2013 году предприниматель основал фонд "Жизнелюб", который помогает пенсионерам.

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика", "У нас был секс" (в соавторстве с Наташей Влащенко), "Красная книга Гарика".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: бизнес, доходы, Гарик Корогодский, предприниматель, Dream Town
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