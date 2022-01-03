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Корогодский: У меня есть блокнотик зла. Там есть ряд фамилий. Обратной дороги оттуда нет. Попал туда – все

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Корогодский: Мы злые. Мы догоняем своих обидчиков
Корогодский: Мы злые. Мы догоняем своих обидчиков
Фото: Гарик Корогодский / Instagram

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский ведет список людей, которых считает своими обидчиками. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Корогодский отметил, что у него практически не было конфликтов с партнерами. Он упомянул один конфликт с партнером по Dream Валентином Исаком, который, по его словам, "закончился очень печально".

По информации Корогодского, Исак теперь "в бегах". 

"Богатый человек был. В $300 млн оценивался наш партнер по Dream... Но это давно было – отгремело все. У нас зла на него вообще никакого. Он задним числом решением третейского суда города Полтавы – за год до того, как он его оформлял, датировано – с подчистками, как в школе подчищали лезвием "Нева", в журнале судебном с решением, утвержденным Октябрьским судом города Полтавы, переписал на себя собственность", – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что теперь его бывший партнер в розыске, а полтавский судья получил тюремный срок. 

"Мы злые. Мы догоняем своих обидчиков. Вот... У меня есть блокнотик зла. И ведут его девочки в "Жизнелюбе". Там есть ряд фамилий. Обратной дороги оттуда нет. То есть список – вы поняли, как называется. Попал раз в список – все. И он приличный, этот списочек", – подчеркнул Корогодский. 

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт.

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн.

В 2013 году предприниматель основал фонд "Жизнелюб", который помогает пенсионерам.

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика", "У нас был секс" (в соавторстве с Наташей Влащенко), "Красная книга Гарика".

Теги: Полтава, розыск, Гарик Корогодский, конфликт, имущество, Dream Town, суд
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