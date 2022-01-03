Корогодский: У меня есть блокнотик зла. Там есть ряд фамилий. Обратной дороги оттуда нет. Попал туда – все

Корогодский отметил, что у него практически не было конфликтов с партнерами. Он упомянул один конфликт с партнером по Dream Валентином Исаком, который, по его словам, "закончился очень печально".

По информации Корогодского, Исак теперь "в бегах".

"Богатый человек был. В $300 млн оценивался наш партнер по Dream... Но это давно было – отгремело все. У нас зла на него вообще никакого. Он задним числом решением третейского суда города Полтавы – за год до того, как он его оформлял, датировано – с подчистками, как в школе подчищали лезвием "Нева", в журнале судебном с решением, утвержденным Октябрьским судом города Полтавы, переписал на себя собственность", – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что теперь его бывший партнер в розыске, а полтавский судья получил тюремный срок.

"Мы злые. Мы догоняем своих обидчиков. Вот... У меня есть блокнотик зла. И ведут его девочки в "Жизнелюбе". Там есть ряд фамилий. Обратной дороги оттуда нет. То есть список – вы поняли, как называется. Попал раз в список – все. И он приличный, этот списочек", – подчеркнул Корогодский.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube