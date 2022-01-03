  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер

"Мне комфортно в этом. Мне во всем этом комфортно. Мне комфортно с развязанными шнурками, с разными ботинками", – признался украинский миллионер.

По словам Корогодского, впервые он купил цветастый пиджак во время поездки в Милан (Италия).

"В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак. Я был с супругой. И попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника, [убитого в 1997 году итальянского модельера Джанни] Версаче: он только умер, только его убили. Я примерил этот цветастый пиджак, и мне сказали: "Он так на вас сидит… Я не могу". Потом я узнал, что все это постановка, что это оба продавца – и эта волшебная синьора, и продавщица… Но я накупил цветного уже шмотья, рванья столько", – поделился воспоминаниями Корогодский.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью Корогодского Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



