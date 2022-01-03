Корогодский: Я хожу на танцы, как молодой папа. Отпускаю или не отпускаю грехи – зависит от грехов и моего настроения

Корогодский: Мне кажется, что у каждого есть свой режиссер Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Мне недавно редакторы посоветовали, и мне очень понравился "Человек с земли". Это американский фильм. Он не старый. Две тысячи какого-то года. Действие происходит в одной комнате. Никто никого не убивает, никто никого не ...бет, не насилует – ничего не делает. То есть просто разговоры. Шикарное. Вы посмотрите. Шикарный фильм", – отметил Корогодский.

По его мнению, у каждого человека есть "свой" режиссер.

"Мне очень понравился фильм 19-го года "Пляжный бездельник". Это вау. Но это серьезный гимн наркотикам. [Актер] Мэттью Макконехи и [рэпер] Snoop Dogg в главных ролях. Очень красивое кино. Мне очень нравится режиссер… Мне кажется, что у каждого есть свой режиссер. Мой – Паоло Соррентино. Мой образ… Мне недавно пошили и подарили костюм [как у папы римского в сериале] "Молодой папа". Я хожу на танцы, как молодой папа. Отпускаю или не отпускаю грехи – там зависит от грехов и от моего настроения. Ну так", – сказал Корогодский.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube