В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего несколько дней назад

Трое мужчин потеряли ориентир и заблудились во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.

Двое из них 5 декабря сообщили, что находятся на турбазе "Девур" в селе Лумшоры Ужгородского района. Он рассказали, что в тот день резко изменились погодные условия, они всю ночь провели в горах и на утро дошли до турбазы.

Снегоход третьего из заблудившихся спасатели нашли почти сразу, но следов самого мужчины не было, поиски, которые осложняли метель и риск схождения лавин, продолжались до сегодняшнего дня включительно. Родные надеялись, что он выживет, так как хорошо знает местность.

Тело туриста обнаружили примерно в 14.00. Как сообщили "BBC News Украина" в ГСЧС, оно было в 200 метрах от снегохода.

В поисковой операции участвовали 90 человек – спасатели и волонтеры. Также для поисков в небо был поднят вертолет Ми-8.