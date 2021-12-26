В Киеве иностранцы убили главного врача одного из санаториев Ровенской области – прокуратура

После исчезновения мужчины неизвестные снимали с его банковской карты деньги Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Вечером 20 декабря мужчина обратился к 34-летнему водителю службы такси с просьбой отвезти его в гостиницу.

"Водитель и его 43-летний приятель, гражданин Кыргызстана, который находился в автомобиле, согласились подвезти жителя Ровно. Во время поездки они поняли, что у пассажира могут быть при себе значительные средства, и решили совершить на него нападение", – отметили в прокуратуре.

Во время остановки один из иностранцев пересел на заднее сидение, нанес директору санатория несколько ударов по голове кулаками и бутылкой. Мужчина потерял сознание.

"Нападавшие отобрали у него банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", – рассказали правоохранители.

Информацию о том, что житель Ровно пропал, полиция получила от его родных. Следователи выяснили, что после исчезновения мужчины неизвестные снимали с его банковской карты деньги.

"Злоумышленников удалось установить и задержать. В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил место, где они оставили тело убитого. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм", – уточнили в посте.

Мера пресечения для подозреваемых пока не избрана.

"Вісті Рівненщини" написали, что убит глава правления санатория "Красная калина" Ярослав Сивый. Он несколько дней не выходил на связь с родными.