"Выясняли, кто имеет преимущество на дороге". В Бердянске подрались два депутата

"Около 21.30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге", – отметили в релизе.

В полиции подчеркнули, что депутаты представляют разные партии.

Избитый депутат обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

Полиция открыла уголовное производство по ч. ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители добавили, что после получения результатов судебно-медицинской экспертизы определят окончательную правовую квалификацию события.