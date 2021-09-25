В Бердянске женщина нашла в мусорке пакет с деньгами и вернула его владельцу. Он дал 100 гривен в знак благодарности

"У мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну", – сообщила она.

Желающие вернуть деньги писали ей в комментариях разные суммы – от 50 до 200 тыс. грн. В итоге владелец нашелся.

"Все хорошо, что хорошо кончается, владелец нашелся, поблагодарил", – написала Мамай, но не указала точную сумму вознаграждения.

Скриншот: Валентина Мамай / Facуbook

Местное издание "ПІК" сообщило, что пакет с деньгами первой нашла на мусорке женщина, склонная к бродяжничеству, и отдала его Мамай. Портал "Бердянск 24" пишет, что в пакете было 110 тыс. грн.

"Благодарность женщинам, которые поступили так благородно, составила всего 100 грн", – отметили журналисты.