В Харькове осудили двух бывших полицейских, которые забрали у вора 42 млн грн – прокуратура

В прокуратуре рассказали, что в апреле 2016 года в полицию Днепропетровской области обратилась женщина с заявлением о совершении кражи.

"Потерпевшая сообщила о похищении крупной суммы денежных средств и ювелирных изделий. Женщина отметила, что деньги и драгоценности находились у нее на хранении и принадлежали другим лицам. Кроме того, потерпевшая сообщила, что к краже причастен ее муж", – проинформировал заместитель начальника управления областной прокуратуры Евгений Шпак.

Поиском похищенного занимались сотрудники Днепровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Указанные полицейские, превышая полномочия, незаконно проникли в домовладение одного из свидетелей, обыскали помещение и завладели мобильными телефонами. В дальнейшем они установили местонахождение вора и задержали его, применив физическое насилие", – отметили в релизе.

Угрозами сотрудники полиции заставили мужчину рассказать, где хранятся деньги и украшения. Правоохранители отдали задержанному часть денег и отпустили его, приказав покинуть Днепропетровскую область. Таким образом полицейские завладели более 42 млн грн. Их осудили на 11 и 10 лет соответственно за превышение служебных полномочий, грабежи и разбои (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

В прокуратуре уточнили, что мужчина, который украл деньги и драгоценности, был осужден в 2018 году по другому уголовному производству по ч. 5 ст. 185 (кража) УК Украины.

"Он раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием и помог в раскрытии более тяжкого преступления, совершенного сотрудниками правоохранительных органов", – подчеркнули в релизе.