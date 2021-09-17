В Ивано-Франковске более сотни женщин, которые забеременели после вакцинации от COVID-19, хотят получить от мэра 100 тыс. грн

Марцинкив говорит, что его обещание было шуткой, но теперь ему в соцсети шлют заявки Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр пояснил, что многие девушки и женщины верят в миф, что после вакцинации не смогут иметь детей.

"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. грн. У меня сегодня более 100 заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook посылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", – сообщил он.