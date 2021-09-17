В Ивано-Франковске более сотни женщин, которые забеременели после вакцинации от COVID-19, хотят получить от мэра 100 тыс. грн

Мэр пояснил, что многие девушки и женщины верят в миф, что после вакцинации не смогут иметь детей.
"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. грн. У меня сегодня более 100 заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook посылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", – сообщил он.
7 сентября городской голова Ивано-Франковска во время оперативного совещания заявил, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19. На совещании была руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая выразила готовность выполнить поручение мэра, хотя и отметила, что не знает, как такое отследить.
Позднее он написал в Facebook, что пошутил.
9 сентября мэр рассказал, что от женщин начали поступать обращения о вознаграждении. "Итак, сообщу: в моей приемной уже телефоны красные! Девушки едва успевают отвечать – звонит куча беременных и спрашивают, как получить деньги. То есть беременеют после вакцинации, беременеют! И рога с копытами после вакцинации не вырастают", – отметил Марцинкив.