В Одессе из СИЗО пытался сбежать заключенный. Его ранили

Сотрудник СИЗО выстрелил в сторону мужчины и ранил его в ногу Фото: pixabay.com

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

"Около 7.00 дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора. Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия и выстрелил в воздух, мужчина на законные требования не реагировал", – рассказали в полиции.

Сотрудник СИЗО выстрелил в сторону мужчины и ранил его в ногу. Для правонарушителя вызвали "скорую", он находится в больнице.

По информации "Думской", охранник открыл огонь из автомата Калашникова.

По факту попытки побега начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 393 УК, санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

В НПУ сообщили, что также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Дело ведет Госбюро расследований.