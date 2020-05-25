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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве избили замглавврача института рака

Сегодня утром возле Национального института рака напали на заместителя главного врача по хирургической помощи Анатолия Шудрака. Об этом сообщил его начальник – главрач института Андрей Безносенко. В марте аналогичное нападение пережил сам главврач.

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На медика напали со спины
На медика напали со спины
Фото: Анатолий Шудрак / Facebook

Сегодня в Киеве напали на заместителя главного врача института рака Анатолия Шудрака. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач учреждения Андрей Безносенко.

"Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в восемь утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом произойдет нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010–2015 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", – написал Безносенко.

Он подчеркнул, что медика били со спины и только по голове. По мнению главврача, инцидент напоминает его избиение в марте этого года.

"Нападение точно напоминает нападение на меня – без слов, удары со спины, только в голову, не исключено, что с использованием кастета. Да и заказчики те же. Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х", – отметил главврач.

Он призвал правоохранительные органы "адекватно и в полном объеме" расследовать нападения на врачей.

https://www.facebook.com/beznosenko.andriy/posts/2999394530126146

После обвинений в участии в коррупционных схемах от руководства институтом рака в ноябре 2019 года была отстранена директор Елена Колесник. До отстранения она пыталась уволить Безносенко.

Теги: медицина, нападение, избиение, Национальный институт рака, Андрей Безносенко
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