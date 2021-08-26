В Киеве пьяный мужчина потерял свою двухмесячную дочь – полиция

О пропаже девочки в полицию сообщила ее бабушка, полицейские искали ребенка два часа Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полицию позвонила женщина и заявила, что ее сын потерял сознание на улице Жилянской и, придя в себя, вернулся домой без ребенка. Она сообщила, что младенец должен быть в коляске.

Дежурный сориентировал на поиски двухмесячной девочки наряды патрульной полиции, ювенальных инспекторов и следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. В течение двух часов правоохранители разыскивали ребенка.

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", – рассказал оперуполномоченный Сергей Радионов.

Полицейские вызвали врачей. Жизни девочки. по данным полиции, ничего не угрожает.

Отмечается, что отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похожее правонарушение – он ходил с младенцем по торгово-развлекательному центру в состоянии алкогольного опьянения.

"При изучении условий и причин, приведших к данной ситуации, полицейскими совместно с сотрудниками службы по делам детей и семьи принимается решение о направлении малолетней девочки в учреждение здравоохранения. Также принимается решение о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей", – заявили в секторе ювенальной превенции Голосеевского управления полиции.