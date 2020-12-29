В Киеве полиция предотвратила заказное убийство двух человек

По данным Нацполиции Украины, заказчиком убийства двух жителей сел в Киевской области оказался 34-летний мужчина, депутат VIII созыва поселкового совета.

Правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по факту организации покушения на заказное убийство Фото: npu.gov.ua

В Киеве Национальная полиция Украины предотвратила заказное убийство двух человек. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Оперативники департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о мужчине, который искал киллера для заказного убийства двух человек. Заказчиком преступления оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат VIII созыва поселкового совета. Киллеру предстояло ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения – 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

По материалам департамента внутренней безопасности Нацполиции было начато уголовное производство.

"Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал $6000 и предоставил задаток – $300", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по факту организации покушения на заказное убийство, которое незакончено по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса), и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).