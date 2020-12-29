ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве полиция предотвратила заказное убийство двух человек

По данным Нацполиции Украины, заказчиком убийства двух жителей сел в Киевской области оказался 34-летний мужчина, депутат VIII созыва поселкового совета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по факту организации покушения на заказное убийство
Правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по факту организации покушения на заказное убийство
Фото: npu.gov.ua

В Киеве Национальная полиция Украины предотвратила заказное убийство двух человек. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Оперативники департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о мужчине, который искал киллера для заказного убийства двух человек. Заказчиком преступления оказался 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат VIII созыва поселкового совета. Киллеру предстояло ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения – 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

По материалам департамента внутренней безопасности Нацполиции было начато уголовное производство.

"Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал $6000 и предоставил задаток – $300", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по факту организации покушения на заказное убийство, которое незакончено по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса), и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Теги: убийство, покушение, задержание, подозрение, уголовное производство, Нацполиция, киллер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить веганские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить веганские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
Эмма Робертс родила первенца
Эмма Робертс родила первенца
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически еще подростки
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS