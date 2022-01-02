В Киеве пьяный водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП – прокуратура

По данным правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил ребенка на перекрестке проспекта Свободы и улицы Светлицкого.

"После ДТП водитель с места происшествия скрылся и был задержан по ориентировке в другом районе столицы. Пострадавший мальчик с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализирован в больницу", – отметили в релизе.

42-летнему водителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Мера пресеченя для мужчины пока не избрана.

Направление, в котором с места ДТП уехал водитель BMW, полиция установила благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город", уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат – один промилле алкоголя в крови", – подчеркнули в МВД.