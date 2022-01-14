В Киеве разоблачили группу, которая похищала людей и вымогала крупные суммы денег – полиция

У организации было два подразделения – в Киеве и Одессе. Лидер и участники группировок – выходцы из другой страны. Правоохранители задокументировали четыре эпизода противоправной деятельности: вымогательство $500 тыс., похищение двух граждан и вымогательство у них $28 тыс. и $100 тыс., а также незаконное завладение автомобилем.

"Все действия участников группировки сопровождались угрозами применения физического насилия к членам семей пострадавших и даже их избиения. Мероприятия по разоблачению фигурантов проводились в три этапа. По их результатам полицейские задержали 10 человек. Еще четыре их сообщника, нарушившие нормы миграционного законодательства, были принудительно выдворены за пределы страны", – рассказали в НПУ.

Обвинительные акты в отношении пяти участников группы направлены в суд. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных: ст. 189 (вымогательство); ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека); ст. 255 (создание преступной организации); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

"Относительно еще пятерых членов преступной организации материалы выделены в отдельное уголовное производство, следствие в котором продолжается", – уточнили правоохранители.

Участникам группы грозит лишение свободы от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.