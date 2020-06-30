В Киеве задержали членов банды, грабивших частные дома в столице и области

В состав бандитской группировки, которая занималась грабежами и разбоями в Киеве и Киевской области, входили двое украинцев и двое граждан Грузии. Они были задержаны сегодня ночью при помощи спецназа КОРД после совершения преступления.

Киевские правоохранители задержали членов банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома граждан в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В состав группировки входили четверо мужчин: двое украинцев и двое граждан Грузии. Они были задержаны сегодня ночью при помощи спецназа КОРД после совершения преступления.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что у трех членов банды есть криминальное прошлое: 42-летний иностранец ранее судим за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имеет судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец судим за совершение имущественных преступлений.

"Сегодня ночью завершили многонедельную кропотливую работу, которую проводила полиция Киева, уголовный розыск, следственные подразделения. С помощью спецназовцев КОРД задержана организованная этническая группировка, члены которой занимались разбойными нападениями на дома граждан. Вообще мы подозреваем их в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности на территории Киева и Киевской области. Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя. Угрожая оружием, связали ее и завладели деньгами и драгоценностями", – отметил Крищенко.

По его словам, задержали нападавших через несколько минут после поступления сообщения о совершении преступления.

В ходе проведения обысков изъято огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков и другое. Все вещественные доказательства направили для проведения экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и ст. 257 (бандитизм). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают их возможных сообщников.