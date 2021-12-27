В Киевской области подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку – полиция

17-летняя пассажирка рассказала, что водитель, ее ровесник, предложил взять машину "покататься" Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

Вечером 25 декабря инспекторам сообщили о похищении грузовика Iveco в поселке городского типа Макаров. На территории Бучанского района ввели специальную операцию "Перехват".

"Около полуночи на 32-м км автодороги Киев – Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку. Увидев служебный автомобиль, водитель ускорился и пытался сбежать, нарушая правила дорожного движения. Не доезжая до столицы, он остановился, выскочил из транспортного средства и побежал в лесополосу", – рассказали в полиции.

В автомобиле осталась 17-летняя пассажирка, которая рассказала, что водитель предложил взять машину "покататься".

На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологическую службу. Около 2.00 полицейские задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в похищении транспортного средства.