В киевском кафе произошел взрыв

В кафе на улице Беломорской в Киеве 20 июля произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Информацию о взрыве правоохранители получили в 15.40. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
По предварительным данным полиции, взрыв произошел под столом, где находилась сумка.
В результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства взрыва неизвестного предмета.