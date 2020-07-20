В киевском кафе произошел взрыв

В результате взрыва в кафе на улице Беломорской в Киеве никто не пострадал, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительным данным полиции, взрыв произошел под столом, где находилась сумка Фото: depositphotos.com

В кафе на улице Беломорской в Киеве 20 июля произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Информацию о взрыве правоохранители получили в 15.40. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

По предварительным данным полиции, взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства взрыва неизвестного предмета.