В Киевской области полиция ищет трех школьников. Известно, что они сбежали в лес

Полиция выяснила, что три дня назад дети договаривались о бегстве в лес Фото: kv.npu.gov.ua

Вечером 6 октября директор школы сообщил в полицию Кагарлыка, что трое учеников около 11/00 утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому, куда пошли. Пропали Дмитрий Польский, Максим Штыков и Дмитрий Мостипан, мальчикам по 12–13 лет.

Полиция установила, что три дня назад школьники договаривались о бегстве в лес. "Выяснили, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Детей ищет личный состав Обуховского районного управления полиции, Мироновского отдела, а также Кагарлыгского и Богуславского отделений полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции, кинологи полиции Киевщины, более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников КОРД, а также охотники с тепловизорами.

Полиция опубликовала фото детей и просит всех, кто может знать что-то о том, где они, сообщить по линии 102 или в Кагарлыкское отделение.