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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области водитель насмерть сбил двух детей и пытался скрыться – полиция

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Детей сбил Volkswagen
Детей сбил Volkswagen
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegrаm

3 октября в городе Сквира Киевской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух девочек, одна из которых скончалась сразу, вторая – когда ее пытались спасти. Об этом в Telegrаm сообщил начальник полиции региона Андрей Небитов.

"ДТП произошло сегодня около 17.07. Водитель Volkswagen совершил наезд на девочек шести и восьми лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением, въехал в дерево. Далее выбрался из салона, пытался сбежать, но был остановлен очевидцами аварии", – написал он.

Небитов отметил, что водителя задержали и сообщили о подозрении в уголовном правонарушении, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

"Следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнул Небитов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, полиция, авария, Киевская область, дети, Volkswagen, подозрение, ребенок, погибшие, автомобиль
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