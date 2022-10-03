В Киевской области водитель насмерть сбил двух детей и пытался скрыться – полиция

"ДТП произошло сегодня около 17.07. Водитель Volkswagen совершил наезд на девочек шести и восьми лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением, въехал в дерево. Далее выбрался из салона, пытался сбежать, но был остановлен очевидцами аварии", – написал он.

Небитов отметил, что водителя задержали и сообщили о подозрении в уголовном правонарушении, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

"Следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнул Небитов.