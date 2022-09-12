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В Киевской области задержали киллера, который находился в международном розыске

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Задержан уроженец Чеченской Республики, который подозревается в убийстве грузинского магната Николоза Давиташвили.
Задержан уроженец Чеченской Республики, который подозревается в убийстве грузинского магната Николоза Давиташвили.
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Белой Церкви (Киевская область) правоохранители задержали киллера, который длительный период находился в международном розыске. Об этом 12 сентября сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, 39-летний уроженец Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили.

"Убийство было совершено почти три года назад. Бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце. Хладнокровное убийство было совершено по корыстным мотивам и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему. Спасибо работникам криминальной полиции Киевской области и бойцам КОРДа за блестящую спецоперацию. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – рассказал Небитов.

Теги: Грузия, убийство, полиция, розыск, Киевская область, киллер, криминал
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