В Киевской области задержали киллера, который находился в международном розыске

По его словам, 39-летний уроженец Чеченской Республики, гражданин Российской Федерации, подозревается в причастности к убийству 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили.

"Убийство было совершено почти три года назад. Бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями обнаружили в колодце. Хладнокровное убийство было совершено по корыстным мотивам и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему. Спасибо работникам криминальной полиции Киевской области и бойцам КОРДа за блестящую спецоперацию. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – рассказал Небитов.