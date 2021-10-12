Киллера, пытавшегося убить авторитета Мультика, задержали. Раскрыть преступление помогло ДНК на окурках – Венедиктова

Венедиктова рассказала, что раскрыть преступление помогло ДНК на окурках.
"По данным следствия, еще в апреле 2020-го он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу Мультик. На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель бросил там ружье, на котором были найдены следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевской области постоянно расширяли круг поиска. Совпадение произошло во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, которые остались на оружии, и указали на личность стрелка", – написала она.
По словам генпрокурора, задержанный уже имел "конфликт с законом" и известен в криминальных кругах. Мужчина был судим и сейчас обвиняется в вымогательстве и мошенничестве.
Покушение на Титова произошло 6 апреля 2020 года в центре Николаева, бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову, но выжил. Сейчас у него существенные проблемы со здоровьем, сообщила Венедиктова.
Следствие рассматривало пять версий покушения. Основным мотивом возможного заказа убийства Титова на данный момент правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, уточнила генпрокурор.
В 2017 году в Генеральной прокуратуре сообщали, что Михаил Титов – криминальный авторитет и что он имеет влияние на органы власти региона.
В августе 2017 года Титова и еще четырех человек задержали. Они подозревались в создании преступной организации, которая на протяжении 2008–2017 годов лишала людей свободы, угрожала убийством, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. Журналист Дмитрий Гнап сообщил в ноябре 2018 года, что Титова "втихаря выпустили из СИЗО".