Киллера, пытавшегося убить авторитета Мультика, задержали. Раскрыть преступление помогло ДНК на окурках – Венедиктова

Венедиктова рассказала, что раскрыть преступление помогло ДНК на окурках.

"По данным следствия, еще в апреле 2020-го он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу Мультик. На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель бросил там ружье, на котором были найдены следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевской области постоянно расширяли круг поиска. Совпадение произошло во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках лица совпали с теми, которые остались на оружии, и указали на личность стрелка", – написала она.

По словам генпрокурора, задержанный уже имел "конфликт с законом" и известен в криминальных кругах. Мужчина был судим и сейчас обвиняется в вымогательстве и мошенничестве.

Покушение на Титова произошло 6 апреля 2020 года в центре Николаева, бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову, но выжил. Сейчас у него существенные проблемы со здоровьем, сообщила Венедиктова.

Следствие рассматривало пять версий покушения. Основным мотивом возможного заказа убийства Титова на данный момент правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, уточнила генпрокурор.