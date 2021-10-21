В Кременчуге на воспитанников детского сада упало дерево. Один ребенок в коме

Дерево травмировало двух детей и воспитательницу. Информация о происшествии поступила в полицию около 12.00 от медиков. Пострадавших доставили в больницу.

Инцидент произошел в детском саду №19, написала "Кременчугская газета". Пострадали пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка. У мальчика диагностировали переломы бедра, девочка находится в коме в реанимации. Воспитательница также находится в больнице.

По данным издания, рухнувшее дерево не было аварийным. Оно упало от порыва ветра, когда дети гуляли во дворе дошкольного учреждения.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что создана специальная комиссия для расследования происшествия.

Состояние пострадавшей девочки медики оценивают как критическое, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Людмила Пономаренко.

По информации Общественного, одного из детей после обследования переведут в травматологическое отделение городской детской больницы. Воспитательнице оказали помощь в травматологическом пункте, женщина будет лечиться амбулаторно.