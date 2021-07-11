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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кременчуге тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли в озере – полиция

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Ребенок отдыхал на берегу озера с матерью
Ребенок отдыхал на берегу озера с матерью
Фото: pl.npu.gov.ua

Тело пропавшего вечером 10 июля восьмилетнего жителя Кременчуга Полтавской области нашли на дне озера. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Ребенка обнаружили водолазы при обследовании озера. Для установления причины смерти тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – уточнили в сообщении.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ребенок находился на берегу озера с 38-летней матерью и ее знакомыми, где компания отдыхала. Женщина рассказала, что в какой-то момент они заметили, что ребенка не видно, после этого она обратилась в полицию. Об этом Общественному рассказала пресс-секретарь Нацполиции Кременчуга Анна Васенко.

Контекст:

Сообщение о том, что в Кременчуге мальчик потерялся в районе озера у бывших артскладов, в полицию поступило около 21.00 10 июля. Полиция организовала операцию по поиску ребенка, в которой участвовали Нацгвардия, кинологи, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года в водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54  дети.

За полдня 3 июля на украинских водоемах утонуло четыре человека. В ГСЧС призвали людей "одуматься и включать мозг".

Теги: Украина, ГСЧС, Кременчуг, Полтавская область, водолазы, экспертиза, расследование, Нацполиция, мальчик
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