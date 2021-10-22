В Кременчуге умерла девочка, на которую упало дерево в детском саду

О состоянии второго пострадавшего она не сообщила.

В момент падения дерева на прогулке находились 18 воспитанников дошкольного учреждения, проинформировала 21 октября пресс-служба НПУ.

По факту травмирования детей – пятилетнего мальчика и четырехлетней девочки – следователь Кременчугского районного управления полиции открыл уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

21 октября в Кременчуге на территории детского сада на улице Софиевской упало дерево. Оно травмировало двух детей и воспитательницу. У мальчика диагностировали переломы бедра, девочка находилась в коме в реанимации. Воспитательнице оказали помощь в травматологическом пункте, женщина будет лечиться амбулаторно.

По данным полтавских СМИ, рухнувшее дерево не было аварийным. Оно упало от порыва ветра, когда дети гуляли во дворе дошкольного учреждения.