В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами, пострадавших нет

В Кривом Роге Днепропетровсой области, на площади 30-летия Победы Саксаганского района, загорелся один из вагонов трамвая №2 во время движения. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Отмечается, что спасатели по приезду установили, что пожар произошел во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" к станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне трамвая №2.
"Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал", – говорится в заявлении.
По информации ведомства, что огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 м². Пожар локализован в 13.42 и ликвидирован в 14.10. Причины возгорания выясняются.
К тушению пожара были привлечены девять спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники.