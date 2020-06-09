В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами, пострадавших нет

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения пассажиры самостоятельно покинули салон электротранспорта, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 м Фото: dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровсой области, на площади 30-летия Победы Саксаганского района, загорелся один из вагонов трамвая №2 во время движения. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Отмечается, что спасатели по приезду установили, что пожар произошел во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" к станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне трамвая №2.

"Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал", – говорится в заявлении.

По информации ведомства, что огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 м². Пожар локализован в 13.42 и ликвидирован в 14.10. Причины возгорания выясняются.

К тушению пожара были привлечены девять спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники.

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