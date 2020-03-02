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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кривом Роге на ходу загорелся автобус, пострадали два человека

В результате пожара в автобусе двое мужчин получили ожоги рук и лица, пострадавших госпитализировали, сообщили в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Во время пожара в салоне ЛАЗа находился водитель и три пассажира
Во время пожара в салоне ЛАЗа находился водитель и три пассажира
Фото: 0564.ua

В ночь на 2 марта в микрорайоне 5-й Заречный Покровского района Кривого Рога во время движения загорелся служебный автобус. Об этом проинформировали в пресс-центре управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Во время пожара в салоне ЛАЗа находился водитель и три пассажира, они самостоятельно покинули автобус до прибытия спасателей.

"В результате возгорания двое мужчин, а именно водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица", – рассказали в пресс-центре.

ВИДЕО
Видео: Головне Управління / YouTube

Пострадавших госпитализировали, огонь ликвидировали, добавили в ведомстве.

Местный сайт 0564.ua сообщил, что огонь полностью уничтожил транспортное средство, принадлежащее "АрселорМиттал Кривой Рог".

Теги: Украина, пожар, Кривой Рог, автобус, спасатели, АрселорМиттал Кривой Рог, мужчины, пассажиры
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