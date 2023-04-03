В Кривом Роге произошел взрыв в пятиэтажном доме: пострадали 10 человек, в том числе ребенок – ГСЧС

"Спасатели установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 м². В 7.42 возгорание локализовано и в 8.12 ликвидировано", – говорится в сообщении.

Пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. У семи человек ситуационная реакция, от госпитализации отказались. Трое госпитализированы: 66-летний мужчина с ожогами и две женщины (53 и 90 лет), получившие острое отравление продуктами горения.

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Отмечается, что сотрудники ГСЧС эвакуировали 10 человек: четырех с помощью специальной техники и шестерых – по лестничным клеткам.

В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда. Разрушений несущих конструкций спасатели не обнаружили.